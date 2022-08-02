AnTuTu опубликовал рейтинги самых производительных флагманов, субфлагманов и смартфонов среднего класса июля

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов, субфлагманской ценовой категории и устройств среднего класса по итогам июля 2022 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

Тройка лидеров в рейтинге полностью сменилась. На первом месте расположился Nubia Red Magic 7S набравший 1124622 баллов, на втором — iQOO 10 Pro (1111885), а на третьем — Asus ROG Phone 6 (1107982).

В Топ-10 также вошли смартфоны Red Magic 7S Pro, iQOO 10, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Realme GT2 и Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition.

В рейтинге субфлагманов сменился лидер — первое место занял OnePlus Ace (833562), сместив прежнего лидера, OPPO Reno8 Pro+ (830815) на второе место, а Redmi K50 (810706) — на третье место.

Далее в рейтинге идут следующие модели: Realme GT Neo, Vivo S15 Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro, OPPO K10 5G, Vivo S15 и iQOO Neo5.

В рейтинге самых мощных Android-смартфонов среднего класса первое и второе место сохранили iQOO Z5 (576564) и OPPO Reno8 Pro 5G (569421), а на третье место вырвался Honor 70 (537011). Остальная десятка не изменилась по сравнению с июнем.

С 4-го по 10 –е места в рейтинге AnTuTu заняли следующие модели: OPPO K9s 5G, Xiaomi Mi11, Honor 60, Honor 50, Huawei nova 9 Pro, Huawei nova 9 и iQOO Z5х.

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