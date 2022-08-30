spot_img
30 августа, 2022
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеAMD представила технологию EXPO для простого разгона памяти DDR5

AMD представила технологию EXPO для простого разгона памяти DDR5

AMD EXPO

Компания AMD представила технологию EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая призвана значительно упростить разгон оперативной памяти DDR5.

EXPO представляет собой аналог технологии Intel XMP 3.0. Она разработана специально для платформы Socket AM5 и процессоров Ryzen 7000. При использовании памяти с поддержкой EXPO пользователь сможет разогнать ее буквально нажатием одной кнопки.

По словам AMD, использование технологии EXPO позволяет с легкостью увеличить производительность системы в играх при разрешении 1080p до 11%, а также снизить задержки в работе памяти до 63 нс.

Лицензия EXPO будет бесплатной, что должно позволить большему числу производителей выпустить соответствующие модули памяти. AMD сообщила, что уже 15 компаний собираются выпустить модули памяти с EXPO и эффективной частотой до 6400 MHz. В их число входят ADATA, Corsair, GeiL, G.Skill, Kingston и другие.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяПавел Дуров анонсировал новые форматы ссылок в Telegram
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,166ФанатыМне нравится
996ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»