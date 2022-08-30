AMD представила технологию EXPO для простого разгона памяти DDR5

Компания AMD представила технологию EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая призвана значительно упростить разгон оперативной памяти DDR5.

EXPO представляет собой аналог технологии Intel XMP 3.0. Она разработана специально для платформы Socket AM5 и процессоров Ryzen 7000. При использовании памяти с поддержкой EXPO пользователь сможет разогнать ее буквально нажатием одной кнопки.

По словам AMD, использование технологии EXPO позволяет с легкостью увеличить производительность системы в играх при разрешении 1080p до 11%, а также снизить задержки в работе памяти до 63 нс.

Лицензия EXPO будет бесплатной, что должно позволить большему числу производителей выпустить соответствующие модули памяти. AMD сообщила, что уже 15 компаний собираются выпустить модули памяти с EXPO и эффективной частотой до 6400 MHz. В их число входят ADATA, Corsair, GeiL, G.Skill, Kingston и другие.

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