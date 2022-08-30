AMD представила семейство настольных процессоров Ryzen 7000 на новой архитектуре Zen 4

Компания AMD официально представила серию настольных процессоров Ryzen 7000. В линейку вошли четыре модели с 6, 8, 12 и 16 ядрами с новой архитектурой Zen 4. Используется технологический процесс 5 нм от TSMC. Продажи начнутся 27 сентября.

С переходом на архитектуру Zen4, производительность увеличилась. AMD отмечает, что IPC в среднем на 13% выше в сравнении с предшественниками, а при однопоточных вычислениях — прирост IPC на 29%. Главным образом это достигается за счет частоты – она выросла на 800 MHz до 5,7 GHz.

Старшая модель серии Ryzen 9 7950X быстрее Ryzen 9 5950X в среднем на 40% в ресурсоемких приложениях для создания и обработки цифрового контента и на 21% — в современных играх (в разрешении 1080p).

Также производитель сравнивает младший 6-ядерный Ryzen 5 7600X и топовый 16-ядерный Core i9-12900K: в играх CPU AMD в среднем на 5% быстрее.

AMD приводит сравнение Ryzen 9 7950X и i9-12900K в V-Ray: флагман на архитектуре Zen 4 демонстрирует на 57% большую производительность, а эффективность выше на 47%.

Характеристики и цены семейства процессоров AMD Ryzen 7000:

Для новых процессоров AMD представила новый Socket AM5 (1718 контактов). Он получил обратную совместимость с системами охлаждения для AM4. Есть поддержка DDR5 и PCIE 5.0 для видеокарты и M2 накопителя (по отдельности или вместе в зависимости от чипсета материнской платы). Заявлена поддержка как минимум до 2025 года.

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