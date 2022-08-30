AMD показала видеокарту Radeon RX нового поколения на архитектуре RDNA 3

В рамках презентации настольных процессоров Ryzen 7000-й серии, глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) поделилась некоторыми деталями о следующем поколении игровых видеокарт Radeon RX 7000 с новейшей графической архитектурой RDNA3.

Графические процессоры на архитектуре RDNA 3 будут состоять из нескольких кристаллов (чиплетная конструкция), выполненных по 5-нм техпроцессу. Скорее всего, выпускать их будет TSMC.

В конце презентации Лиза Су мельком продемонстрировала первую игровую видеокарту нового поколения. Дизайн выдержан в черной цветовой гамме, подобно Radeon RX 6000-й серии.

Глава AMD рассказала, что сейчас Radeon 7000 тестируется в лабораториях компании, и ее производительность «выглядит абсолютно замечательной». Графика нового поколения обеспечит на 50% более высокую производительность на ватт потребленной энергии по сравнению с актуальными решениями AMD (Radeon RX 6000 на RDNA 2).

Возможности графики демонстрировались в игре Lies of P, которая выйдет в 2023 году. Было отмечено, что работал ускоритель в паре с новым флагманским процессором Ryzen 9 7950X.

Выход видеокарт нового поколения состоится до конца этого года, более конкретной даты компания не называет.

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