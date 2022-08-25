Amazon представил Alexa Game Control – управление игровым процессом при помощи голосовых команд

Компания Amazon представила инструмент Alexa Game Control, которой позволяет игрокам использовать голосовые команды для выполнения действий в видеоиграх.

Первой игрой с поддержкой функции Alexa Game Control станет экшен-RPG Dead Island 2, релиз которой состоится 3 февраля 2023 года.

Утверждается, что с помощью новой опции игроки смогут менять оружие, устанавливать точки маршрута на карте, взаимодействовать с персонажами и многое другое в играх для ПК и Xbox.

Для работы инструмента не требуется устройство с поддержкой ассистента Alexa — достаточно иметь любой микрофон или гарнитуру. Alexa Game Control поддерживает команды на естественном языке и не требует произношения «определенной фразы» для запуска.

Вначале функция будет доступна в США и поддерживать только английский язык.

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