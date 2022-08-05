Amazon купит производителя smart-пылесосов Roomba за 1,7 млрд. долларов

Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon объявил о покупке производителя smart-пылесосов Roomba, компании iRobot. Общая сумма сделки составит около 1,7 млрд. долларов, включая чистый долг компании, говорится в сообщении Amazon.

Закрытие сделки пройдет в обычном режиме, ее должны одобрить акционеры iRobot и регулирующие органы. После завершения сделки сооснователь компании Колин Энгл останется ее гендиректором.

Amazon купит акции iRobot по цене 61 доллар за штуку. Это на 22% дороже цены бумаг на закрытии торгов в четверг. На фоне новости акции iRobot на премаркете выросли на 19,32%, до 59,64 долларов. После объявления о сделке торги бумагами iRobot были временно приостановлены. Акции Amazon на этом фоне, наоборот, снизились на 0,71%, до 141,56 долларов за акцию.

Компания iRobot была основана в 1990 году. Она занимается разработкой, производством и продажей робототехники. В частности, компания известна брендом роботов-пылесосов Roomba, который может самостоятельно проводит уборку дома.

Данная сделка усилит присутствие Amazon на рынке потребительской робототехники.

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