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3 августа, 2022
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ADATA представила SSD-накопитель LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 со скоростью чтения до 7400 МБ/сек

ADATA LEGEND 960

Компания ADATA Technology представила твердотельный SSD-накопитель LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 формата M.2 2280. Новинка позиционируется в качестве высокопроизводительного решения для ПК, ноутбуков и PlayStation 5.

Это один из самых скоростных SSD производителя. Скорости последовательного чтения и записи составляют до 7400 МБ/сек и 6800 МБ/сек соответственно. Показатели случайного доступа при работе с блоками 4K достигают 750000 и 630000 IOPS.

В основе модели LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 лежит контроллер Silicon Motion SM2264, тип памяти компания не указывает. Говорится о поддержке интерфейса PCI Express 4.0, протокола NVMe 1.4, наличии технологии SLC-кеширования и DRAM-буфере. Также отмечается поддержка системы LDPC и 256-битное шифрование AES. Производитель заявляет о пятилетней гарантии. Цены пока не сообщаются.

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