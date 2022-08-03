ADATA представила оперативную память серии ACE

Компания ADATA Technology представила модули и комплекты оперативной памяти серии ACE. Новинки рассчитаны на использование в настольных компьютерах, рабочих станциях и игровых системах.

Были представлены изделия стандарта DDR5 с частотой 6400 MHz и DDR4 с частотой 3600 MHz. В первом случае напряжение питания составляет 1,45 В, во втором — 1,35 В. Диапазон рабочих температур — от 0 до 85 °C. В серию также входит выпущенный ограниченным тиражом модуль ACE 6400 DDR5 с уникальным дизайном, созданным совместно с дизайнером из Германии.

Память DDR5 поддерживает оверклокерские профили Intel XMP 3.0, а DDR4 — XMP 2.0: это облегчит подбор настроек подсистемы ОЗУ в UEFI. В случае модулей стандарта DDR5 имеется встроенная интегральная схема управления питанием (PMIC) для повышения стабильности работы. Благодаря встроенной системе коррекции ошибок (ЕСС) изделия могут исправлять ошибки в реальном времени, обеспечивая более высокую надежность.

Новинки предлагаются в комплектах из двух штук по 16 Gb. Цена не сообщается.

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