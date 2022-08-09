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9 августа, 2022
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Acer опубликовал результаты за второй квартал 2022 финансового года

Acer

Компания Acer отчиталась о результатах за второй квартал 2022 фискального года, закончившегося у нее 30 июня. По ключевым показателям отмечается отрицательная динамика, компания объясняет это сложившейся геополитической обстановкой и снизившейся активностью потребителей.

Выручка за отчетный период составила 72,32 млрд. тайваньских долларов (около 2,41 млрд. долларов). Это на 9,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года. 58,9% всей выручки принесли продажи портативных компьютеров, 11,1% — десктопы, 8,9% — мониторы. Доля остальных статей дохода составила 21,1%.

За год операционная прибыль Acer упала почти в два раза – с 3,97 млрд. тайваньских долларов до 2,17 млрд. (около 72,3 млн. долларов). Чистая прибыль составила 1,72 млрд. тайваньских долларов (примерно 57 млн. долларов). Годом ранее этот показатель был 2,90 млрд. тайваньских долларов.

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