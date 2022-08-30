spot_img
30 августа, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияABB в числе партнеров, поддерживающих TEKNOFEST в Самсуне

ABB в числе партнеров, поддерживающих TEKNOFEST в Самсуне

Сегодня в городе Самсун Турции стартует Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий — TEKNOFEST, который продлится до 4 сентября. В рамках фестиваля нашим гражданам, проживающим в Турции, будут оказаны услуги со стороны службы ASAN (Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики), при поддержке Государственного Комитета по работе с диаспорой и финансовом партнерстве банка ABB. Впервые граждане Азербайджана смогут получить доступ к ряду государственных услуг за пределами страны посредством передвижной службы ASAN xidmət. Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо будет пройти регистрацию, которая предоставит нашим гражданам право входа на территорию TEKNOFEST.

Кроме того, граждане Азербайджана, проживающие в Турции, могут заранее разместить свой запрос, указав свою личную информацию (данные удостоверения личности, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и услугу, которую они хотят получить, перейдя по ссылке https://seyyarasan.e-gov.az./.

Фестиваль TEKNOFEST проводится с 2018 года, цель которого является создание широких технологичесих возможностей для молодежи, студентов, школьников, стартаперов и предпринимателей. В мае текущего года этот фестиваль впервые была проведен также в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Предыдущая статья27 düymlük əyilmiş Full HD ekran ilə MSI G272C monitoru təqdim edildi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,166ФанатыМне нравится
996ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»