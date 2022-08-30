ABB в числе партнеров, поддерживающих TEKNOFEST в Самсуне

Сегодня в городе Самсун Турции стартует Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий — TEKNOFEST, который продлится до 4 сентября. В рамках фестиваля нашим гражданам, проживающим в Турции, будут оказаны услуги со стороны службы ASAN (Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики), при поддержке Государственного Комитета по работе с диаспорой и финансовом партнерстве банка ABB. Впервые граждане Азербайджана смогут получить доступ к ряду государственных услуг за пределами страны посредством передвижной службы ASAN xidmət. Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо будет пройти регистрацию, которая предоставит нашим гражданам право входа на территорию TEKNOFEST.

Кроме того, граждане Азербайджана, проживающие в Турции, могут заранее разместить свой запрос, указав свою личную информацию (данные удостоверения личности, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и услугу, которую они хотят получить, перейдя по ссылке https://seyyarasan.e-gov.az./.

Фестиваль TEKNOFEST проводится с 2018 года, цель которого является создание широких технологичесих возможностей для молодежи, студентов, школьников, стартаперов и предпринимателей. В мае текущего года этот фестиваль впервые была проведен также в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.