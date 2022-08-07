7 советов «Лаборатории Касперского» как кибербезопасно работать из дома, кафе или коворкинга

Азербайджан вошел в число лучших стран для удаленной работы согласно отчету NordLayer, заняв 59 место из 66. При составлении рейтинга учитывались такие показатели как кибербезопасность, экономические и социальные условия, цифровая среда и инфраструктура, а также способность реагировать и регулировать вопросы, возникающие в связи с COVID-19. Тем не менее, несмотря на этот успех, Азербайджан пока фигурирует в последней десятке рейтинга, а по показателю «кибербезопасность» страна занимает 61 место. Все это говорит о том, что у Азербайджана сохраняется задел для роста.

Так, над повышением кибербезопасности могут работать не только крупные компании и госорганизации, но и сами сотрудники, повышая собственную бдительность и цифровую грамотность. Ведь работа из дома означает не только меньшее количество встреч с коллегами в офисе. Меняются каналы связи, оборудование, круг лиц, которые к этому оборудованию имеют доступ, процедуры работы с данными, иногда даже инструменты для совместной работы. Соответственно, удаленные работники могут быть уязвимы перед новыми угрозами.

В этой связи «Лаборатория Касперского» предлагает 7 советов по онлайн-безопасности во время работы на удаленке: