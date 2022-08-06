6 сентября пройдет BIT-онлайн конференция «Кибервойна. Как противостоять и выиграть!»

30 июня прошла первая BIT-онлайн конференция «Кибервойна. Как противостоять и выиграть!». Она показала, что тематика и опыт выступивших экспертов вызвал большой интерес и отклик аудитории. Сейчас в стадии подготовки находится второе онлайн-мероприятие по этой теме, которое пройдет 6 сентября 2022 года. Конференция продолжи тему первой в мировой истории кибервойны. Будут рассмотрены рекомендации экспертов о том, как противостоять киберугрозам, как защитить государственную инфраструктуру и как сохранить непрерывность бизнеса.

Присоединяйтесь!

Сейчас программа мероприятия находится на стадии формирования. Приглашаются к сотрудничеству спикеры! На сегодня известны следующие спикеры:

«Кибервойна глазами ветерана за монитором», — Аяз Гаджиев, независимый консультант по кибербезопасности

ибербезопасность и риски платежной системы в военное время», — Григорий Лесничий, CTO, PORTMONE.COM

«Кибервойна глазами командующего диванным войскам», — Никита Кныш, СЕО, Hackcontrol.org

Александр Федиенко, независимый эксперт. Тема уточняется

Ричард Э., директор технического отдела MADPI GLOBAL, канадский эксперт в области расследований, снижения рисков и разведки. Тема уточняется

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Контактное лицо: Платонова Светлана, sales director, Conference producer CIS Events Glolbal, [email protected]