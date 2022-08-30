30 августа пройдет вебинар «Как ускорить реагирование на киберугрозы: оптимизируем операции с Cortex XDR»

30 августа в 11.00 по бакинскому времени пройдет вебинар на тему «Как ускорить реагирование на киберугрозы: оптимизируем операции с Cortex XDR».

Планируя атаки под имеющиеся технологии защиты, хакеры всегда оказываются на ход впереди. А когда эти технологии еще и не способны представить вам достаточно информации для обнаружения угрозы, то этот лишний ход оказывается тем, после которого звучит «шах и мат». Чтобы всецело оценить ситуацию на доске, нужны боле современные инструменты, способные дать больше информации для быстрого реагирования. Такой инструмент — Corterx XDR от Palo Alto Networks, а что именно он из себя представляет и чем будет полезен — узнаете на вебинаре!

Основные темы вебинара:

Actual Threat Landscape – актуальные угрозы и их влияние на репутацию компаний

Основные возможности решений Cortex XDR, Cortex XSOAR, Cortex Xpanse

Решения Cortex XDR

Возможности Cortex XDR Management Console

Репортажи, лицензии и версии Cortex XDR

Демонстрация Cortex XDR (Live Demo)

Раздел Q&A

Пройти регистрацию можно по этой ссылке: https://bit.ly/3T6mG1r