spot_img
24 августа, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытия30 августа пройдет вебинар «Как ускорить реагирование на киберугрозы: оптимизируем операции с...

30 августа пройдет вебинар «Как ускорить реагирование на киберугрозы: оптимизируем операции с Cortex XDR»

Cortex XDR

30 августа в 11.00 по бакинскому времени пройдет вебинар на тему «Как ускорить реагирование на киберугрозы: оптимизируем операции с Cortex XDR».

Планируя атаки под имеющиеся технологии защиты, хакеры всегда оказываются на ход впереди. А когда эти технологии еще и не способны представить вам достаточно информации для обнаружения угрозы, то этот лишний ход оказывается тем, после которого звучит «шах и мат». Чтобы всецело оценить ситуацию на доске, нужны боле современные инструменты, способные дать больше информации для быстрого реагирования. Такой инструмент — Corterx XDR от Palo Alto Networks, а что именно он из себя представляет и чем будет полезен — узнаете на вебинаре!

Основные темы вебинара:

  • Actual Threat Landscape – актуальные угрозы и их влияние на репутацию компаний
  • Основные возможности решений Cortex XDR, Cortex XSOAR, Cortex Xpanse
  • Решения Cortex XDR
  • Возможности Cortex XDR Management Console
  • Репортажи, лицензии и версии Cortex XDR
  • Демонстрация Cortex XDR (Live Demo)
  • Раздел Q&A

Пройти регистрацию можно по этой ссылке: https://bit.ly/3T6mG1r

Предыдущая статьяSamsung представил бюджетный смартфон Galaxy A04 с аккумулятором на 5000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
993ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
720ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»