21 и 22 сентября в Баку пройдет конференция ICSD-2022, посвященная кибербезопасной экономике

21 и 22 сентября 2022 года компания PROSOL проведет двухдневное международное мероприятие под названием «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения». Мероприятие пройдет в отеле Fairmont Baku. Принять участие можно только по официальному приглашению. Это второе мероприятие, которое компания PROSOL проводит в рамках Международных дней кибербезопасности.

Мероприятие направлено на усиление и стабилизацию экосистемы кибербезопасности в Азербайджане, а также на повышение информированности в этой области. В конференции примут участие сотрудники государственных и частных учреждений, многочисленные локальные и зарубежные специалисты в сфере кибербезопасности.

Всего в рамках конференции будет организовано 7 панелей, посвященных важным темам, связанным с кибербезопасностью. В конце каждой панели состоится сессия вопросов и ответов с аудиторией. Панели будут посвящены следующим темам:

Панель 1: Лучшее регулирование для устойчивой киберэкосистемы: эффективное согласование с лучшими международными киберстандартами и структурами.

Лучшее регулирование для устойчивой киберэкосистемы: эффективное согласование с лучшими международными киберстандартами и структурами. Панель 2: Национальная экономическая безопасность в условиях растущих киберугроз: влияние кибератак на национальные экономики, их последствия и пути их решения.

Национальная экономическая безопасность в условиях растущих киберугроз: влияние кибератак на национальные экономики, их последствия и пути их решения. Панель 3: Надежная цифровая защита в эпоху цифровой экономики, основанной на данных и трансграничных потоках данных.

Надежная цифровая защита в эпоху цифровой экономики, основанной на данных и трансграничных потоках данных. Панель 4: Сценарная киберпрезентация компании PROSOL (реконструкция виртуальной войны между «Синей командой» и «Красной командой»: кибератака и киберзащита.

Сценарная киберпрезентация компании PROSOL (реконструкция виртуальной войны между «Синей командой» и «Красной командой»: кибератака и киберзащита. Панель 5: Технологии Больших Данных, аналитика и искусственный интеллект: способы разумного использования данных в современной бизнес-среде.

Технологии Больших Данных, аналитика и искусственный интеллект: способы разумного использования данных в современной бизнес-среде. Панель 6: Академические перспективы: способы повышения уровня человеческих ресурсов и поиск национальных талантов в сфере кибербезопасности

Академические перспективы: способы повышения уровня человеческих ресурсов и поиск национальных талантов в сфере кибербезопасности Панель 7: Стартапы и локальные продукты в области кибербезопасности: соединение потребностей глобального и местного рынков с новыми идеями и решениями.

Также в рамках ICSD-2022 будет проведен конкурс CTF (Capture the Flag) для проверки хакерских навыков экспертов по кибербезопасности в реальных условиях, эмулированных компанией PROSOL.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на сайте www.icsd.az.