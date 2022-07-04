Xiaomi выпустила трехдиапазонный Mesh-маршрутизатор Home WiFi

Компания Xiaomi представила трехдиапазонный Mesh-маршрутизатор Home WiFi. Устройство способно работать в частотах 5,8 GHz в дополнение к 2,4 и 5,2 GHz.

Маршрутизатор оснащен технологией Mesh собственной разработки Xiaomi, а трехдиапазонная передача обеспечивает более высокую скорость. Можно создать сеть из 10 устройств и обеспечить устойчивое сетевое покрытие в помещении площадью до 1500 м2.

Xiaomi Home WiFi поддерживает двойные 8 потоков данных с общей скоростью до 11700 Мбит/с. Встроенный чип Qualcomm имеет двухъядерную спецификацию. Есть NPU, 512 Mb памяти, поддержка NFC для быстрого подключения устройств и сетевой порт 2,5G.

Кроме того, маршрутизатор имеет встроенный шлюз Bluetooth Mesh, который позволяет подключать различные Bluetooth-устройства, такие как дверные замки, датчики влажности и другие умные приборы, установленные по всему дому.

Цена Xiaomi Home WiFi составляет 225 долларов.

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