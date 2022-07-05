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5 июля, 2022
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Xiaomi выпустила новое приложение Leica Camera

Xiaomi Leica Camera

Компания Xiaomi представила новое приложение камеры с фильтрами немецкого бренда Leica. Новое приложения Leica Camera приурочено к выходу флагманских смартфонов серии 12S. Все камеры смартфонов этой линейки настраивала Leica.

Несмотря на то, что программа предназначена в первую очередь для устройств, выпущенных в коллаборации с Leica, все желающие уже могут попробовать установить ее на свои гаджеты.

Leica Camera представляет собой небольшое визуальное обновление стандартного приложения камеры MIUI. Разработчики немного изменили интерфейс, поменяли цветовые акценты, обновили иконки и добавили функции, доступные только в камерах Leica, включая фильтры, стилизованные под возможности фотоаппаратов немецкой компании. Кроме того, настроек в приложении стало меньше, чем было ранее.

Обновился и водянок знак, добавляющий к нижней части фотографии белую полосу с названием смартфона и логотипом Leica, а также параметры съемки, такие как диафрагма, ISO, выдержка, время/дата. Отмечается, что работоспособность мода на официально неподдерживаемых устройствах не гарантируется.

Скачать приложение Leica Camera можно по этой ссылке.

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