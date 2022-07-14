Xiaomi выпустила лазерный проектор со световым потоком в 2400 люмен

Компания Xiaomi представила лазерный проектор Laser Projector 1S 2022. Новинка является улучшенной версией модели 2020 года.

Xiaomi Laser Projector 1S 2022 способен формировать изображение стандарта 1080p размером до 150 дюймов по диагонали (против 100 дюймов у прошлой версии). Проектор имеет максимальную яркость 2400 ANSI люмен (против 2000 у предшественника) и поддерживает декодирование видео 4K и 8K. Технология ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) обеспечивает насыщенное и яркое изображение. Средства искусственного интеллекта позволяют улучшить общее качество картинки. У новой версии вдвое, до 40 мс, снижена задержка сигнала, что по мнению компании, отлично подходит для игровых задач.

Проектор способен проецировать изображение с расстояния от 2,1 м до 3,9 м. В его основе лежит процессор Amlogic T972, есть 2 Gb ОЗУ. Акустическая система включает два динамика мощностью 10 Вт с функцией объемного звучания (Dolby Audio и DTS-HD). В оснащение устройства входят порты USB 2.0 и USB 3.0, а также интерфейс HDMI 2.1. Поддерживается работа с умным голосовым ассистентом Xiao AI. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Работает устройство под управлением Android с оболочкой Patchwall.

Цена лазерного проектора Xiaomi Laser Projector 1S 2022 в Китае составляет около 892 доллара.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az