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25 июля, 2022
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Xiaomi представила Smart Home Display 6

Xiaomi Smart Home Display 6

Компания Xiaomi представила новый продукт — Smart Home Display 6, который предназначен для более удобного управления экосистемой умного дома. Устройство позволяет управлять умными лампами, замками, принимать звонки с умного дверного звонка, управлять медиасистемой и т.д. Само собой, гаджет может отображать время, дату и другую полезную информацию.

Новинка получила 5,45-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 960 х 480 пикселей, под которым располагается встроенный динамик, занимающий треть передней панели. В правом верхнем углу установлена фронтальная камера с разрешением 2 Мп для видеозвонков и распознавания лиц. Идентифицировав ребенка, гаджет автоматически активирует детский режим со средствами родительского контроля.

Есть модули Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0, взаимодействовать с устройством можно при помощи специального приложения на смартфоне или посредством голосового ассистента Xiao AI. Габариты составляют 148,2 × 142,9 × 33,5 мм.

Цена Xiaomi Smart Home Display 6 составляет 52 доллара.

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