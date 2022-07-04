Xiaomi представила флагманские смартфоны серии 12S в коллаборации с Leica

Компания Xiaomi сегодня официально представила серию флагманских смартфонов 12S. В линейку вошли три модели – базовая Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Новая линейка является улучшенной серией Xiaomi 12 конца прошлого года. Внешний дизайн моделей 12S и 12S Pro одинаковый, модель 12S Ultra отличается от них массивным блоком камер на задней стороне. Во время анонса флагманов компания сравнивала новую линейку 12S с iPhone 13. Например, Xiaomi 12S удобнее держать в руке за счет того, что он чуть уже iPhone 13, но при этом экран у него больше.

Самые важные изменения новой серии – процессор Snapdragon 8+ Gen 1 пришел на смену Snapdragon 8 Gen 1, а датчик изображения Sony IMX707 с OIS теперь есть в обеих младших моделях. В старшей модели Xiaomi 12S Ultra впервые применен новый 1-дюймовый датчик изображения Sony IMX989. Есть поддержка 120-кратного цифрового зума.

Камеры всех моделей 12S настроены компанией Leica, с которой Xiaomi ранее заключила соглашение. Кроме того, модель 12S Ultra поддерживает запись видео Dolby Vision HDR в 4K и FullHD. Также камера может записывать видео 8K.

У 12S Ultra задняя крышка покрыта экологически чистым силиконовым материалом, имитирующим текстуру телячьей кожи, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В модели установлены фирменные процессоры Surge P1 и Surge G1, которые отвечают за контроль зарядки и мониторинг безопасности работы аккумулятора.

Технические характеристики Xiaomi 12S:

ОС: Android 12, оболочка MIUI 13;

Дисплей: 6,28″, AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 419 ppi, 120 Hz, тач 240 Hz, 1100 нит (пик), 12 бит, DCI-P3, Dolby Vision, стекло Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX707, 1/1,28″, f/1.9, OIS), 13 Мп широкоугольная (f/2.4, угол обзора 123 градуса), 5 Мп макро (f/2.4, автофокус);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4, угол обзора 80,5 градусов);

Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 10 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, LDAC, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 152,7 х 69,9 х 8,16 мм (стекло), 152,7 х 69,9 х 8,66 мм (кожа);

Вес: 182 гр (стекло), 179 гр (кожа).

Цены на смартфон Xiaomi 12S: 8/128 Gb – 600 долларов, 8/256 Gb – 645 долларов, 12/256 Gb – 700 долларов, 12/512 Gb – 780 долларов.

Технические характеристики Xiaomi 12S Pro:

ОС: Android 12, оболочка MIUI 13;

Дисплей: 6,73″, LTPO 2.0 AMOLED E5, 3200 x 1440, 20:9, 522 ppi, 1-120 Hz, тач 480 Hz, 1500 нит (пик), 10 бит, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, стекло Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX707, 1/1,28″, f/1.9, OIS), 50 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 115 градуса), 50 Мп портретная (f/1.9);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4, угол обзора 80,5 градусов);

Аккумуляторная батарея: 4600 мАч, зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 10 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, LDAC, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,6 х 74,6 х 8,16 мм (стекло), 163,6 х 74,6 х 8,66 мм (кожа);

Вес: 204 гр (стекло), 203 гр (кожа).

Цены на смартфон Xiaomi 12S Pro: 8/128 Gb – 700 долларов, 8/256 Gb – 750 долларов, 12/256 Gb – 810 долларов, 12/512 Gb – 880 долларов.

Технические характеристики Xiaomi 12S Ultra:

ОС: Android 12, оболочка MIUI 13;

Дисплей: 6,73″, LTPO 2.0 AMOLED E5, 3200 x 1440, 20:9, 522 ppi, 1-120 Hz, тач 480 Hz, 1500 нит (пик), 10 бит, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, стекло Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX989, 1″), 48 Мп широкоугольная (1/2″, f/2.2, автофокус, угол обзора 128 градуса), 48 Мп телефото (Sony IMX586, перископ-оптика, 1/2″, f/4.1, OIS, цифровой зум 120х);

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4, угол обзора 80,5 градусов);

Аккумуляторная батарея: 4860 мАч, зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 10 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, LDAC, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,17 x 74,97 x 9,06 мм;

Вес: 225 гр.

Цены на смартфон Xiaomi 12S Ultra: 8/256 Gb – 895 долларов, 12/256 Gb – 970 долларов, 12/512 Gb – 1040 долларов.

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