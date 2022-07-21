WhatsApp запустил функцию переноса данных c Android на iOS и наоборот

Мессенджер WhatsApp официально запустил функцию переноса данных аккаунта с Android на iOS. В прошлом году в WhatsApp реализовали функцию переноса истории со смартфонов на базе iOS на Android, но не наоборот. В июне этого года стала доступна возможность перенести данные с Android на iOS в тестовом режиме. Сейчас функция стала доступна в стабильных версиях приложения WhatsApp.

Если пользователь переходит с устройства Android на iPhone, то он может перенести информацию своего аккаунта, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. История звонков или отображаемое имя не переносится.

Для переноса необходимы следующие условия:

Должна быть установлена ОС Android версии 5.0 Lollipop или новее;

На iPhone должна быть установлена iOS версии 15.5 или новее;

На Android-смартфоне должно быть установлено приложение «Перенос на iOS»;

Должен быть установлен WhatsApp для Android версии 2.22.7.74 или новее;

На iPhone должен быть установлен WhatsApp для iOS версии 2.22.10.70 или новее;

На iPhone должен использоваться прежний номер телефона;

iPhone должен быть новым или на нем должны быть восстановлены заводские настройки;

Оба смартфона должны быть подключены к источнику питания;

Оба смартфона должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Также можно подключить Android-смартфон к точке доступа iPhone.

Более подробно о процедуре можно прочитать в справочных материалах WhatsApp.

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