Вышел Xiaomi Qin F22 Pro — «король кнопочных телефонов» с Android 12

В Китае вышел аппарат Xiaomi Qin F22 Pro, который производитель называет «королем кнопочных телефонов».

Устройство оснащено сенсорным IPS-дисплеем диагональю 3,5 дюйма с разрешением 640 х 960 пикселей и частотой 60 Hz. За производительность Qin F22 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 в паре с 4 Gb ОЗУ (LPDDR4) и 64 Gb ПЗУ.

Есть основная камера на 8 Мп (Sony IMX219) и фронтальная на 2 Мп, расположенная в правом нижнем углу панели. Телефон получил встроенную батарею емкостью 2150 мАч с поддержкой зарядки через USB-C с мощностью 10 Вт. Габариты составляют 147 х 58 х 9 мм, вес — 116 гр. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 12, что позволяет загружать приложения, как на обычный смартфон.

Цена Xiaomi Qin F22 Pro в Китае составляет 148 долларов.

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