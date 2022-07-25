Vivo Y30 5G: процессор Dimensity 700 и 50 Мп камера за 236 долларов

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y30 5G. Аппарат оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Экран занимает 89% площади фронтальной панели устройства.

В основе Vivo Y30 5G лежит процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb (можно расширить картой microSD). Есть возможность установки 2 Gb дополнительной ОЗУ, которая выделяется из флеш-памяти.

Основная камера объединяет датчики на 50 и 2 Мп (макросъемка). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 10-ваттной зарядкой. В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, слот для карты microSD, GPS/GLONASS/Beidou, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса новинки — 8,25 мм, вес — 193 гр. Используется FunTouch OS 12 на основе Android 12.

Смартфон представлен в цветовых вариантах Starlight Black (черный) и Rainbow Fantasy (градиентный). Цена Vivo Y30 5G составляет 236 долларов.

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