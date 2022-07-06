Vivo представила смартфон среднего уровня Y77 5G

Компания Vivo представила смартфон средней ценовой категории Y77 5G. Модель является самой мощной в линейке Vivo Y. Смартфон оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz.

Vivo Y77 5G построен на базе процессора Dimensity 930, в состав которого входит графический акселератор IMG BXM-8-256 и встроенный модем 5G. В некоторых регионах смартфон будет поставляться с процессором Dimensity 810. Объем оперативной памяти LPPDR4x составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.1 – 256 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 8 Мп. Питание аппарат получает от аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Габариты составляют 164,17 × 75,8 × 8,59 мм, вес — 194 гр.

Смартфон Vivo Y77 5G пока доступен только в Китае по ориентировочной цене 300 долларов.

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