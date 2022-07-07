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7 июля, 2022
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Visa назначает Нурлана Гаджиева старшим директором, региональным менеджером в Азербайджане

Нурлан Гаджиев

Компания Visa объявила о назначении Нурлана Гаджиева старшим директором, региональным менеджером в Азербайджане. На своей новой должности Нурлан Гаджиев сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в Азербайджане, фокусируясь на повышении ценности Visa для банков, продавцов и держателей карт.

«Осуществляя наши смелые амбиции по росту в Азербайджане, мы очень рады организационным изменениям в структуре развития бизнеса Visa в стране. Нурлан уже 9 лет является ценным членом команды Visa, выстраивая прочные отношения с клиентами, управляя развитием бизнеса, стратегией и ее реализацией на рынке. В новой роли Нурлан продолжит эту работу, обеспечивая интеграцию и согласованность местной команды. Поздравляем с карьерным продвижением!» – отметила Кристина Дорош, вице-президент Visa и региональный менеджер по Центральной Азии и Азербайджану.

Нурлан присоединился к Visa в 2013 году, привнеся в команду 9-летний опыт работы в банковском секторе, маркетинге, развитии бизнеса и платежных карт. Непосредственно перед тем, как присоединиться к Visa, он был руководителем отдела платежных карт в DemirBank (Азербайджан), отвечая за эквайринг, продукты в сфере платежей, риски по платежным картам и развитие цифровых каналов. До прихода в DemirBank Нурлан работал в UniBank, где руководил маркетингом и развитием бизнеса. Нурлан Гаджиев внес вклад в ряд ключевых событий на азербайджанском рынке, среди которых внедрение VTS, старт Apple Pay, первый запуск B2B Connect наряду с многими другими проектами.

«Имея опыт работы в качестве директора по развитию бизнеса Visa в Азербайджане, я очень рад вместе с командой Visa продолжать развивать безналичную экономику страны. Тесно сотрудничая с нашими деловыми партнерами, клиентами и регулирующими органами в течение последних лет, я горжусь тем, что имею возможность принести больше инноваций и преимуществ нашим клиентам и партнерам, а также усилить наше присутствие на рынке, формируя будущее платежей и внедрение инноваций в Азербайджане», — отметил Нурлан Гаджиев.

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