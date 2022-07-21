Видео и аудиоаналитика в камерах WISENET снижают стоимость систем видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения — это цифровые глаза, которые должны увидеть и зафиксировать все события на объекте заказчика, а задача аудио- и видеоаналитики — обеспечить эти глаза интеллектуальным анализом и способностью выдать заказчику лишь те события, которые его интересуют или представляют угрозу.

Корейская компания Hanwha Techwin фокусируется на создании встроенной в камеры аудио и видеоаналитики (edge-аналитика), кибербезопасности и формирует тенденции на мировом рынке видеонаблюдения. Например, компания первой в мире достигла показателя WDR 150 дБ (тогда как конкуренты предлагали стандартные 120 дБ) и первой в мире предложила заказчикам аудиоаналитику с классификацией звука на борту камер. Все линейки камер WISENET Q, WISENET X, WISENET P, WISENET Ex и тепловизоров WISENET T имеют ряд разнообразной встроенной аудио- и видеоаналитики.

История развития видео и аудиоаналитики WISENET

Еще в далеком 2013 году линейка камер на базе процессора WiseNetIII позволяла заказчикам детектировать лица в кадре, получать тревогу при пересечении линии и входа/выхода из заданной зоны, контролировать появление или исчезновение предметов, расфокусировку или взлом камеры, обеспечивать удаленное управление моторизованными объективами, а также обеспечивать цифровую стабилизацию изображения.

В 2017 году с процессором WISENET 5 компания вывела на рынок не только интеллектуальную видео, но и аудиоаналитику — камеры научились распознавать и классифицировать звуки четырех типов: взрыв, выстрел, крик и разбитие стекла, что было необходимо для проектов по безопасным городам. Широкий спектр правил охранной видеоаналитики обеспечил качественную защиту безопасных городов, транспорта, правительственных объектов и объектов критической инфраструктуры, а правила бизнес-видеоаналитики помогли заказчикам понять поведение и предпочтение своих клиентов в ритейле, казино и банковской сфере.

Новое поколение видеоаналитики WISENET на базе искусственного интеллекта (AI)

В 2021 году компания представила новейший процессор WISENET 7 с революционными возможностями edge-видеоаналитики. Искусственный интеллект в режиме реального времени обнаруживает и классифицирует людей и их атрибуты (лица, маски, головные уборы, очки, одежду), транспортные средства (легковая машина, автобус, грузовик, мотоцикл, велосипед), а также исключает ложные сработки, вызванные тенями, листвой и животными. Камеры WISENET с искусственным интеллектом способны определять большое число объектов и их атрибутов, например, обнаружить маски на лице всех людей, находящихся в зоне зрения камеры.

Серии камер WISENET X, X-Core и WISENET P имеют мощный набор охранной видеоаналитики: фирменная технология Handover, появление и исчезновение предметов, вход/выход объекта из заданной зоны, пересечение виртуальной линии, праздношатание, направление движения объекта, обнаружение тумана, детекция расфокусировки и взлома камеры, аудиоаналитику с классификацией звука, а также набор бизнес-аналитики: тепловая карта, подсчет людей, длина очередей.

Для проектов интеллектуальных транспортных систем, мониторинга транспортных потоков и безопасных городов созданы модели камер серии WISENET Road AI, обеспечивающие LPR/ANPR (распознавание автомобильных номеров) и MMCR (распознавание типа, марки, модели и цвета транспортного средства).

Как аналитика WISENET влияет на стоимость системы видеонаблюдения

Hanwha Techwin выбрали путь интеграции своей аудио и видеоаналитики не только в свое собственное программное обеспечение WISENET SSM, но и в сторонние системы управления видео. Это дает клиентам Hanwha Techwin гибкость и выбор между решением на базе родных видеорегистраторов WISENET NVR и программного обеспечения WISENET SSM или между сторонними VMS и видеосерверами любых удобных заказчику вендоров. Возможность гибкого выбора с полным сохранением функционала высоко оценили заказчики и интеграторы, что положительно сказалось на рейтинге и объемах продаж Hanwha Techwin.

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