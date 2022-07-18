Верховный суд Китая позволил искусственному интеллекту выносить приговоры

В Китае искусственный интеллект используется для «улучшения» судебной системы: рекомендации вердиктов, разработка документов и предупреждения о «предполагаемых человеческих ошибках» в решениях.

Согласно постановлению ВНС КНР, судьи вынуждены консультироваться с ИИ по каждому делу. Если они не согласны с рекомендацией машины, то должны предоставить письменное обоснование.

Также ИИ подключили к полицейским базам данных и системе социального кредита Китая, что позволило ей автоматически применять наказания за правонарушения.

По словам властей, технология внесла «значительный вклад в правовое развитие цивилизации». Критики системы напротив считают, что она рискует создать мир, где человеком правит машина.

«Люди будут постепенно терять свободу воли с ростом зависимости от технологий», — заявила профессор права Китайского университета политических наук и права Чжан Линхан

Китай разрабатывает систему умного суда с 2016 года, когда глава ВНС КНР Цян Чжоу призвал использовать технологии для повышения «справедливости, эффективности и авторитета» правовой системы. Это означало введение в залах судов роботов-юристов, систем автоматической расшифровки с распознаванием голоса и «виртуальных заседаний» для дистанционного рассмотрения дел.

Власти КНР также учредили узкоспециализированный «интернет-суд», занимающийся онлайн-преступлениями. Это привело к созданию огромных баз данных, куда загружается информация обо всех случаях — почти 100 тыс. в день. ИИ подключили и к «интернет-суду» для извлечения информации из прошлых решений, чтобы система могла находить прецеденты и рекомендовать новые вердикты.

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