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1 июля, 2022
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В WhatsApp появится возможность использования аватаров во время видеозвонков

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp в скором времени появится новая функция, которая позволит совершать видеозвонки с использованием аватара, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Судя по скриншоту, в ходе видеозвонка можно будет нажать кнопку «Переключиться на аватар» (Switch to avatar). В этом случае, ваш собеседник при видеозвонке будет видеть не вас, а ваш аватар.

Кроме того, у пользователей будет возможность отправлять свои аватары в групповые и индивидуальные чаты в виде стикеров. Для этого потребуется переключиться в «Редактор аватаров» (Avatar Editor) для создания собственного варианта изображения и использования его в соответствии с разными сценариями.

Даты запуска новой функции WhatsApp пока нет, но отмечается, что вначале она появится на Android.

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