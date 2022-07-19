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19 июля, 2022
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В Steam проходит фестиваль виртуальной реальности

Steam VR festival

В цифровом магазине Steam проходит так называемый фестиваль VR. В рамках мероприятия пользователи смогут приобрести игры со скидками, а также попробовать демоверсии готовящихся к выходу игр для VR-устройств.

Несколько выгодных предложений:

  • Half Life: Alyx — 50%;
  • No Man’s Sky — 50%;
  • Superhot — 60%;
  • The Walking Dead: Saints & Sinners — 45%.

С полным списком уцененных товаров и демо можно ознакомиться по этой ссылке. Мероприятие продлится до 25 июля.

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