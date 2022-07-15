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15 июля, 2022
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В Instagram появились платные подписки на блогеров

Instagram

В Instagram официально запустили платные подписки, об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери (Adam Mosseri).

Блогеры сами устанавливают сумму выплат от 0,99 до 99,99 долларов. За установленную сумму подписчики смогут просматривать посты, недоступные для бесплатных фолловеров, Stories и прямые эфиры. Также пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к групповому чату с контент-мейкером и специальный фиолетовый значок около ника. Контент, доступный платным подписчикам, можно будет фильтровать во вкладке Subscriber Home.

Кроме того, Моссери анонсировал еще два грядущих нововведения — общий редизайн соцсети Instagram и полноэкранную ленту для ее мобильной версии.

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