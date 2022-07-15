В Грузии появится спутниковый интернет системы Starlink от SpaceX

Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила в четверг, 14 июля, авторизацию компании Starlink для запуска в стране спутникового интернета.

«Сегодня Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском, прошла авторизацию в комиссии по коммуникациям с целью предоставления спутниковой интернет-связи. Компания с просьбой об авторизации обратилась в комиссию по коммуникациям 8 июля 2022 года. Starlink готовится к практической деятельности в Грузии», — сказано в официальном сообщении комиссии по коммуникациям.

В конце июня этого года в Грузии для запуска интернета зарегистрирована компания Starlink Georgia. В комиссии по коммуникациям Грузии, считают, что начало ее работы поспособствует развитию рынка инновационных цифровых услуг.

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