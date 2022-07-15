В Epic Games Store можно бесплатно получить приключение Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Epic Games Store бесплатно отдает Wonder Boy: The Dragon’s Trap, а также набор Baeloth’s Gladiators of the Black Pit для стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – это нарисованное от руки приключение. Meka-Dragon наложил на вас проклятье — превратил в получеловека-полуящера. Вам предстоит вернуть свой облик.

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Игра и набор будут бесплатными до 21 июля.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача многопользовательского шутера про Первую мировую войну Tannenberg и приключения Shop Titans.

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