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28 июля, 2022
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В Epic Games Store можно бесплатно получить Lawn Mowing Simulator

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает симулятор стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Игру можно получить до 4 августа.

В Lawn Mowing Simulator игрокам предстоит косить газоны на разнообразных участках в одном из городов Великобритании. Можно будет использовать точные копии реальных газонокосилок от известных производителей — Toro, SCAG и STIGA. В базовой версии игры доступны 12 косилок, у каждой есть свои насадки и улучшения.

На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет Unrailed! В игре предстоит строить железную дорогу в бесконечно генерируемом мире, а также улучшать вагоны и готовиться к любым неожиданностям.

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