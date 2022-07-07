Ubisoft представила The Division: Resurgence — мобильный AAA-шутер с «огромным открытым миром»

Издательство Ubisoft официально представило мобильный AAA-шутер Tom Clancy’s The Division: Resurgence. Игра будет условно-бесплатной. Проект планируют выпустить в скором времени на iOS и Android.

Действие игры от третьего лица развернется в Нью-Йорке, погруженной в хаос после вспышки вируса. Задача игроков — в роли агентов SHD восстановить порядок, защищая гражданских и помогая им построить лучшее будущее.

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Сообщается, что в Tom Clancy’s The Division Resurgence будет полностью новая сюжетная PvE-кампания, которую можно будет пройти как в одиночку, так и вместе с другими игроками. В Resurgence игроков ждет «огромный открытый мир» с высокой детализацией и многочисленными PvE-активностями. В игре будут широкие возможности по кастомизации персонажа и множество оружия по аналогии с предыдущими играми серии The Division. Снаряжение придется добывать, создавать и улучшать самостоятельно.

По словам Ubisoft, элементы управления и пользовательский интерфейс адаптированы для мобильных устройств. Системных требований пока что нет.

Разработчики уже предлагают всем желающим зарегистрироваться для участия в закрытом альфа-тестировании проекта.

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