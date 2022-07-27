Tesla ввела плату за использование встроенного навигатора

Компания Tesla ввела плату за использование фирменной навигационной системы в своих электромобилях, пишет издание Carbuzz. Теперь владельцы машин бренда будут доплачивать за нее в виде ежемесячной или годовой подписки.

Автомобилистам придется оплачивать подписку после 8 лет эксплуатации авто. При этом в будущем Tesla может пересмотреть продолжительность бесплатного периода. Нововведение не коснется тех машин, которые были выпущены в период с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года. Такие автомобили получают функцию навигации на весь срок эксплуатации.

За водителем останется выбор, оплачивать функцию навигатора или нет. Во втором случае она исчезнет из бортового компьютера Tesla. Но при выборе этого варианта водитель не сможет подключить к машине смартфон, так как Tesla не поддерживает синхронизацию устройств на операционных системах Apple и Android.

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