Tesla продала 75% всех своих биткоинов

Компания Tesla сообщила о продаже биткоинов на сумму 936 млн. долларов. Это составляло около 75% биткоиновых накоплений автопроизводителя.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что продажа биткоинов связана с тем, что компания затруднялась определить сроки окончания пандемийных ограничений в Китае, поэтому для нее было необходимо иметь наличность для возможных расходов. В компании намерены инвестировать в биткоины и в будущем, а накопления в Dogecoin остались нетронутыми.

Отметим, что в начале прошлого года производитель приобрел биткоины на сумму в 1,5 млрд. долларов по средней цене примерно в 31600 долларов. Средняя цена продажи составила уже 29000 долларов.

Как сообщает биржа Coindesk, после публикации этой информации цена биткоина упала на 1,7% до 23300 долларов, но быстро вернулась к предыдущему значению после комментариев Илона Маска.

«Продажи не знаменуют приговора криптовалюте и носят ситуативный характер», — заявил глава Tesla.

Tesla понесла серьезные убытки по резервам из-за того, что курс биткоина сильно упал. Ущерб составил 440 млн. долларов. На начало второго квартала у компании в криптовалюте хранилось 1,26 млрд. долларов, падение оказалось эквивалентным снижению 9% годовой прибыли Tesla 2021 году. По имеющимся данным, компания закончила второй квартал с накоплениями в биткоинах на сумму 218 млн. долларов.

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