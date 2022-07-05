Tesla показала прицеп с выдвижными солнечными панелями и терминалом Starlink

На выставке IdeenExpo в Ганновере (Германия) компания Tesla продемонстрировала прицеп, оснащенный выдвижными солнечными панелями и терминалом Starlink. Пока это только концептуальный макет, о планах по производству ничего не сообщается.

Девять панелей мощностью по 300 Вт позволяют генерировать до 2,7 кВт в разложенном состоянии (увеличение запаса хода электромобиля на 80 км) или втрое меньше, если они сложены. Терминал Starlink при этом обеспечит автовладельца доступом к спутниковому интернету.

Кроме того, на той же выставке Tesla показала кузов кроссовера Model Y в разрезе, который демонстрирует интегрированные в силовую структуру аккумуляторные ячейки нового типоразмера 4680.

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