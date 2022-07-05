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5 июля, 2022
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Tesla из-за падения биткоина потеряла около 440 млн. долларов

Tesla

Компания Tesla потеряла около 440 млн. долларов из-за обрушения биткоина. В начале прошлого года, по инициативе гендиректора Илона Маска (Elon Musk), американский автопроизводитель сделал инвестиции в криптовалюту на сумму 1,5 млрд. долларов. Это сделало Tesla крупнейшей компанией, переведшей часть своих денежных резервов в криптовалюту.

Так как за последние пару месяцев цена биткоина значительно снизилась, упав до 18-месячного минимума, стоимость криптовалютных активов компании тоже значительно уменьшилась. На данное время активы компании в биткоинах оцениваются в 820,8 млн. долларов, а три месяца назад они составляли 1,26 млрд. долларов.

Это означает, что Tesla, по всей видимости, укажет в квартальном отчете уменьшение стоимости своих активов в биткоинах на сумму около 440 млн. долларов, что эквивалентно 9% ее годовой прибыли в прошлом году.

От обрушения криптовалютного рынка, потерявшего в этого году около 1,3 трлн. долларов стоимости, пострадало немало компаний (Block, Coinbase, MicroStrategy и другие), которые перевели часть своих денежных резервов в биткоины.

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