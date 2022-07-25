Stray стала самой высокооцененной игрой в Steam за 2022 год

Stray, спустя всего шесть дней после релиза, стала самой высокооцененной игрой в Steam за весь 2022 год.

Сайт steam250.com составляет топы, основанные на количестве положительных отзывов о том или ином проекте. На данное время у Stray 98% положительных отзывов на основе 42,655 обзоров. У God of War, которая удерживала первенство на протяжении нескольких месяцев, 53,101 ревью, но процент благоприятных отзывов у нее немного меньше – 97%.

Сейчас Stray находится на 53 строчке самых успешных игр в Steam за все время. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем позиция игра поднимется выше.

Напомним, что «кошачье приключение» Stray вышло 19 июля на ПК, PS4 и PS5. Ее релиз в Steam стал самым успешным для издательства Annapurna Interactive.

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