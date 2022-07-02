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2 июля, 2022
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Стива Джобса посмертно наградят Президентской медалью Свободы

Свободы

Соучредитель и бывший генеральный директор компании Apple Стив Джобс (Steve Jobs) посмертно награжден Президентской медалью Свободы. Это высшая гражданская награда США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США, Джо Байден, отметил, что креативность и видение Стива Джобса привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять сферу коммуникаций.

Церемония награждения состоится 7 июля 2022 года в Белом Доме. Кроме Джобса, медаль посмертно присуждена профсоюзному лидеру Ричарду Трумке и сенатору Джону Маккейну. Остальные 14 человек получат медали лично в руки.

Президентскую медаль Свободы в 1963 году учредил президент Джон Ф. Кеннеди. Она была вручена более чем 647 лауреатам. Эта награда достается людям, которые внесли значительный вклад в обеспечение безопасности и интересов США.

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