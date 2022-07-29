Steam теперь поддерживает классические контроллеры Nintendo

Последнее обновление Steam добавляет поддержку классических геймпадов Nintendo, которые также можно использовать с консолью Switch.

В примечаниях к обновлению Valve говорится несколько расплывчато – «Добавлена поддержка классических контроллеров Nintendo Online». Какие именно геймпады теперь поддерживаются Steam, не уточняется. Однако представитель Valve Каси Эйчисон Бойл подтвердила изданию The Verge, что речь идет о контроллерах NES, SNES, Nintendo 64 и Sega Genesis.

Для того, чтобы приобрести один из перечисленных контроллеров на сайте Nintendo, нужно быть подписчиком сервиса Nintendo Switch Online.

Также в Steam появилась поддержка контроллеров для файтингов Obsidian и Dragon Arcade от Qanba и Fighting Stick Mini 4 от Hori. Кроме того, была улучшена работа контроллера Sony DualSense.

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