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26 июля, 2022
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Спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Eutelsat OneWeb

Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии. Об этом сообщается на сайте Eutelsat.

«Eutelsat Communications и ключевые акционеры OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи», — говорится в сообщении.

В итоге Eutelsat объединит свои 36 геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых в настоящее время уже находятся на орбите.

Объединение европейских операторов позволить им эффективнее конкурировать с сетью Starlink от SpaceX, а также со спутниковой программой Amazon Project Kuiper.

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