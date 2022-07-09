SpaceX запустил сервис Starlink Maritime для морских транспортных средств

Запущен сервис Starlink Maritime от космической компании SpaceX Илона Маска — высокоскоростной интернет с малой задержкой и скоростью загрузки до 350 Мбит/с для морских транспортных средств.

Ежемесячная абонентская плата составляет 5 тыс. долларов/мес., а оборудование стоит 10 тыс. долларов. Плата взимается только за те месяцы, когда клиент пользуется сервисом. Спутниковая тарелка на яхте примерно вдвое больше обычной.

«Две тарелки увеличивают производительность в четыре раза, что помогает уменьшить задержку сигнала, проблемы с передачей данных или потерю сигнала в море», — отмечает инженер SpaceX Джозеф Скарантино.

Пока что, зона покрытия Starlink Maritime ограничена водами США, Европы, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили. Планируется расширение покрытия в Северном и Южном полушарии к первому кварталу 2023 года.

Современные интернет-провайдеры обеспечивают покрытие в большинстве вод, но их скорость остается низкой. Ожидается, что сервис Starlink Maritime привлечет множество обеспеченных клиентов и бизнесы, например, круизные лайнеры.

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