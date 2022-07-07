Состоялся финальный тур конкурса социальных проектов Azercell

В финале конкурса, проводимого под слоганом «Расширим возможности!», представлены 7 проектов.

Конкурс социальных проектов, объявленный компанией «Azercell Telekom» в прошлом месяце и способствующий внедрению цифровых технологий в социальную сферу страны, близится к завершению. Следует отметить, что стратегической целью конкурса является повышение социальной активности общества и его более интенсивное вовлечение в процессы развития разных сфер, а также оказание содействия в улучшении благосостояния отдельных социальных групп. В этом конкурсе, предполагающем создание и претворение в жизнь проектов в сферах образования, культуры и здравоохранения, больший приоритет отдается проектам, предусматривающим развитие цифровой среды и инклюзивности, а также улучшение уровня жизни посредством инновационных технологических решений.

Следует подчеркнуть, что с целью обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки проектов, все принятые заявки рассматривались специальным жюри, состоящим из экспертов с опытом в сфере социального развития и социальной ответственности страны, а также профессионалов, работающих в соответствующей области в компании Azercell.

В течение месяца с момента начала приема заявок было рассмотрено более 20 различных социальных проектов. В финал вышли 7 проектов, наиболее полно отражающих условия конкурсного отбора. Представленные проекты отразили такие важные темы, как популяризация национальной литературы, интеграция женщин в ИКТ и различные сферы жизни общества, а также вовлечение людей с ограниченными возможностями в более продуктивную и активную жизнь посредством цифровых решений. Представители негосударственных и некоммерческих организаций, ставшие финалистами конкурса, выступили перед жюри с презентациями о воздействии созданных ими проектов на общество и способах достижения поставленных целей.

Отметим, что три победивших проекта, которые определятся в ближайшее время, будут удостоены грантов от Azercell.

«Azercell Telekom» всегда отдавал приоритет принципам корпоративной социальной ответственности, выступая инициатором и сторонником проектов, приносящих пользу социальному развитию общества. За 25 лет работы компания, которая поддерживает проекты различного масштаба в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, цифровой грамотности и т.д., направила на реализацию социальных проектов более 22 миллионов долларов США.