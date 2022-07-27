Sony рассказала о возможностях гарнитуры PS VR2 – «прозрачный» режим, «режим кинотеатра», удобная настройка игровой зоны и другое

Компания Sony продемонстрировала возможности гарнитуры виртуальной реальности следующего поколения PS VR2. В официальном блоге PlayStation были опубликованы изображения, показывающих несколько функций в действии.

«Прозрачный» режим

Пользователь сможет контролировать и реальный мир, переключаясь на обзор помещения с помощью интегрированных в гарнитуру камер. Достаточно нажать кнопку на гарнитуре или использовать специальный раздел в Центре управления для переключения с 3D на реальность. Картинка будет черно-белой, видеозапись окружения не предусмотрена, функция доступна только в режиме просмотра.

Трансляции в VR

Если подключить к консоли камеру для PS5, можно вести стримы, где зрители смогут увидеть и геймплей, и самого игрока.

Настройка игровой зоны

Настройка игровой зоны может осуществляться как с помощью камеры гарнитуры, так и с использованием игровых контроллеров PS VR2 Sense. Камеры позволят сканировать комнату, а контроллеры — задать пределы игровой области. Изменить настройки можно в любой момент через меню VR-шлема.

PS VR2 будет поддерживать два режима просмотра контента:

VR-режим — полноценная виртуальная реальность. Контент будет демонстрироваться с разрешением 4000 × 2040 пикселей (2000 × 2040 на каждый глаз), в HDR и с частотой обновления изображения 90 или 120 Hz.

Кинематографический режим — просмотр на виртуальном экране. Игроки смогут ознакомиться с системными данными, настройками и контентом, не связанным с VR-средой. В этом случае изображение будет демонстрироваться с разрешением 1920 × 1080 пикселей, HDR и с частотой обновления изображения 24, 60 или 120 Hz.

Все функции станут доступны разработчикам в ближайшее время. Дополнительные подробности о PlayStation VR2, включая анонсы игр и точную дату старта продаж, Sony обещает опубликовать в ближайшем будущем.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az