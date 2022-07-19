Sony приобретет киберспортивную платформу Repeat.gg

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о намерении приобрести киберспортивную платформу Repeat.gg, где проводятся различные турниры по крупным играм (Fortnite, League of Legends и другие).

Кроме того, на платформе устраивают асинхронные соревнования, когда игрокам не требуется одновременно быть в сети, чтобы состязаться между собой. Послужной список насчитывает свыше 100 тыс. состязаний с более чем 2,3 млн. участников.

По словам представителей платформы, эта сделка откроет им доступ к дополнительным ресурсам, играм и технологиям — это поможет площадке значительно вырасти за счет новых функций.

Присоединившись к Sony Interactive Entertainment, Repeat.gg продолжит включать в свою программу игры за пределами экосистемы PlayStation — ПК, другие консоли и мобильные устройства.

Отметим, что Sony Interactive Entertainment с марта 2021 года является также совладельцем файтингового турнира Evolution Championship Series.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az