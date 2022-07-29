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29 июля, 2022
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Sony представила контроллер для iPhone — Backbone One

Sony Backbone One

Компания Sony представила новое устройство iPhone-контроллер Backbone One. Производитель отмечает, что цвета, материалы и дизайн Backbone One — PlayStation Edition вдохновлены контроллером DualSense консоли PlayStation 5.

Устройство позволит играть в проекты на PlayStation благодаря технологии Remote Play и сможет работать в паре с другими продуктами PlayStation, например, гарнитурой Pulse 3D.

Кроме того, Backbone One работает с играми из App Store и другими сервисами потоковой передачи игр, поддерживающими управление с контроллера, включая Genshin Impact, Call of Duty Mobile и другими.

Питание контроллера осуществляется напрямую от iPhone, дополнительного элемента питания для устройства не требуется. Игроки могут загрузить приложение Backbone, чтобы настроить устройство под себя.

Backbone One — PlayStation Edition будет доступен в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландах и Великобритании. Позже он появится и в других странах. Цена составляет 100 долларов.

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