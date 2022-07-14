Sony анонсировала PlayStation Stars — программу лояльности с цифровыми наградами

Компания Sony анонсировала программу лояльности PlayStation Stars, которая будет доступна бесплатно для всех желающих.

Участники PlayStation Stars смогут участвовать в регулярных мероприятиях с разными задачами. Игрокам, например, предложат получить какие-то конкретные трофеи в играх, выиграть турнир или первым заработать «платину» в той или иной игре.

За выполнение этих заданий пользователям будут начислять баллы лояльности, которые игроки смогут использовать в том числе на пополнение кошелька в PSN и приобретение отдельных игр и DLC в PS Store. Каждый месяц участников программы также будут награждать баллами, если они сыграют в любую игру из своей библиотеки. При этом подписчики PS Plus будут автоматически получать дополнительные баллы за покупки в PS Store.

Также в рамках PlayStation Stars будет особый тип наград — «коллекционные цифровые предметы». Среди них будут виртуальные фигурки культовых героев игр и других медиа, а также устройств Sony. Как уточнили в компании, это не NFT — такие предметы нельзя обменять или продать, они сделаны не на основе блокчейна.

Программу PlayStation Stars запустят до конца 2022 года.

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