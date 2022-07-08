SEGA займется глобальными продажами дартса с дополненной реальностью

Британская компания 501 Entertainment объявила о подписании соглашения о глобальной дистрибуции с SEGA Amusements International. Компания собирается в США и других странах разворачивать в развлекательных заведениях свои решения для игры в дартс с дополненной реальностью. SEGA Amusements будет заниматься дистрибуцией игровых установок SMARTS Interactive и SMARTS Augmented Reality. Заключать договоры о поставках можно будет через глобальную компанию.

SMARTS Interactive — это расширение концепции классического дартса для баров с цифровыми игровыми компонентами. Здесь есть дротики со стальными наконечниками и настоящие мишени коммерческого класса. К ним добавили мгновенный автоматический подсчет очков и графику на большом экране телевизора, как в боулинге.

SMARTS Augmented Reality — проекционная технология позволила сохранить прежние дротики и мишени, дополнив их накладываемой на мишень и пространство вокруг графикой. Она может включать подсвечивание целей, анимацию и даже рекламу в реальном времени. Цифровой слой меняется, реагируя на действия игрока, поэтому здесь можно говорить об интерактивном контекстуальном дополнении.

Кроме того, обе системы предлагают каталог различных игровых режимов.

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