Сделка по покупке Twitter Илоном Маском находится под вопросом

Сделка Илона Маска (Elon Musk) по покупке Twitter находится под угрозой, об этом сообщили изданию Washington Post сразу три человека, знакомые с этим вопросом.

Команда Маска прекратила переговоры с инвесторами сделки на 44 млрд. долларов по покупке соцсети, так как есть сомнения относительно данных пользовательской базы Twitter. Специалисты не смогли найти рабочего способа получить достоверное представление о доле сомнительных учетных записей. Они считают, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

Спам-аккаунты — не единственная причина, по которой Маск может попытаться уклониться от сделки. Цена акций Twitter сильно упала с момента его предложения о поглощении в апреле, теперь создается впечатление, что он переплачивает. Издание сообщает, что Маск прекратил искать источники финансирования сделки на начальных условиях. Пока что судить сложно, будет ли это отказ от покупки активов Twitter по изначально оговоренной цене в 44 млрд. долларов, или сделка развалится полностью.

Эксперты поясняют, что оба сценария для Маска будут труднореализуемыми. Он может отказаться от покупки только если с бизнесом Twitter случится что-то серьезное, а проблема с ботами вряд ли подпадает под это определение. Twitter, который изначально боролся с предложением Маска о поглощении, станет более слабой компанией, если сделка развалится. Отделаться выплатой неустойки в размере 1 млрд. долларов Маску в случае полного отказа от покупки Twitter тоже вряд ли удастся. Компания попытается взыскать с Маска ущерб через суд или даже принудить его к покупке своих активов.

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