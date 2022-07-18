Samsung выпустил новый фоторедактор Galaxy Enhance-X на основе ИИ

Компания Samsung выпустила приложение Galaxy Enhance-X, которое улучшает качество изображений при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Например, фоторедактор способен устранять размытие фотографии, сделав ее резкой и четкой, осветлять снимки, созданные при слабом освещении и добавлять четкость. Предусмотрена функция апскейлинга, позволяющая повысить разрешение и качество изображения.

Также Galaxy Enhance-X применяет автоматически эффекты после анализа фотографии: устраняет блики и отражения и повышает яркость снимков и т.д.

Скачать приложение Galaxy Enhance-X можно из Galaxy Store или по ссылке. Программа доступна для всех устройств Samsung с версией Android 10+ и One UI 2.0+.

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